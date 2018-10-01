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Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kablo çalan hırsızlar jandarmanın attığı pusu ile yakalandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kablo çalan hırsızlar jandarmanın attığı pusu ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, daha önce ilçede çalınan 2 bin metre bakır kablo için arazide çalışma başlatan jandarma ekipleri Harmancık ilçesi Alluca Mahallesi'nde de 1 bin 500 metre bakır kablo buldu. Hırsızların kabloları almak için geri geleceğini düşünen ekipler pusu kurarak hırsızları bekledi. Yaklaşık 5 saatin sonunda kabloları parçalamak üzere gelen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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