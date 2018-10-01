Bursa'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kablo çalan hırsızlar jandarmanın attığı pusu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce ilçede çalınan 2 bin metre bakır kablo için arazide çalışma başlatan jandarma ekipleri Harmancık ilçesi Alluca Mahallesi'nde de 1 bin 500 metre bakır kablo buldu. Hırsızların kabloları almak için geri geleceğini düşünen ekipler pusu kurarak hırsızları bekledi. Yaklaşık 5 saatin sonunda kabloları parçalamak üzere gelen 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.