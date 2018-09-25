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Bursa'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Bursa’da 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Bursa'da 7 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma ve Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde 7 kişilik grubun Akçasusurluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yaptığını belirledi. Yapılan operasyonda T.K., D.F., A.B., Ç.Ç., M.T., C.H. ve İ.D. suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 8 adet kazı malzemesi, 2'şer adet hilti ile gaz maskesi filtresi ve 1'er adet jeneratör, testere, gaz maskesi ve projektör ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

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