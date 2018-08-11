Bursa’da kaçak midyeciler Drone ile yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik Körfezi’ndeki sorumluluk sahasında drone ile yaptığı gözetleme ve kontroller sırasında kaçak bir teknenin kaçak midye yükü ile zeytinlik alana yanaşmaya çalıştığını belirledi. Uzun süre drone ile takip edilen kaçak tekneye kenara yaklaştığı sırada baskın düzenlendi. Çoğu zaman midye dolu çuvalları denize atarak kaçan zanlılar bu sefer polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Çuvallar dolusu ağır metal yüklü ve zehirleyici olduğu öne sürülen 5 ton midyeye el konuldu. Operasyon sırasında bölgede şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın sahil güvenlik botu da tur attı. Ele geçirilen midyelerin İzmir ve İstanbul gibi illere götürülmeye çalışıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan 3 zanlı ile birlikte bir de kapalı kasa minibüs ele geçirildi.

Kaçak ve zehirleyici midye olayı ile ilgili soruşturma devam ederken, Gemlik polisi drone’lu operasyonları ile başarılı çalışmalarına devam ediyor. Daha önce de çeşitli tarihlerde sayısız uyuşturucu baskınını drone desteği ile yapan emniyet güçleri, ’doktor’ lakaplı uyuşturucu imalatçısı R.C.’nin yanı sıra Kumla bölgesinde binlerce kök Hint keneviri ele geçirmiş, otoyolda yaptığı başka bir operasyonla da piyasa değeri binlerce lira olan uyuşturucu ele geçirmişti.