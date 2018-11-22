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Bursa'da kadın cinayeti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 55 yaşındaki Günay Torunun öldürülmesiyle ilgili polis geniş çaplı araştırma başlattı.


Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. 34 PG 4315 plakalı otomobilin içinde 3 el ateş edildiği öğrenilen Günay Torun (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda Torun'un olay anında hayatını kaybettiği, görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobilden 5-6 el ateş edildiği öne sürüldü.


Torun'un savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre; zanlının yakın bir akrabası olduğu ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldığı öğrenildi.


Cinayete kurban giden Torun'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

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