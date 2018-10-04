Bursa'da kadın yüzünden cinayet...Herkesin gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iddiaya göre aynı kadına aşık olan iki adamın tartışması cinayetle bitti. İşine giderken bıçaklanan 48 yaşındaki adam hayatını kaybetti, 25 yaşındaki zanlı ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Sinanbey Mahallesi Kamer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sabah işe giden 48 yaşındaki Necdet Çetin aynı kadına aşık olma meselesi yüzünden çıkan tartışmada Selim Y. isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Bir anda alevlenen kavga sırasında Selim Y. Necdet Çetin'i 3 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekip basın mensuplarını da olay yerinden uzaklaştırdı. Basın mensuplarıyla tartışan bir emniyet amirinin öfkeli tavırları da kameraya yansıdı.

Zanlı Selim Y. çok geçmeden gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Necdet Çetin'in cesedi otopsi için İnegöl Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.