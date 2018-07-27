Bursa’da kanlı ay tutulması heyecanla izlendi

yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması net biçimde gözlemlenirken, vatandaşlar cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile unutulmaz anları kaydetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Mihraplı Parkı’nda düzenlediği etkinliğe katılan Bursalılar, çıplak gözle ve teleskoplarla Kanlı Ay tutulmasını izledi. Bu anı kaydetmek isteyen vatandaşlar ise, 21. yüzyılın en önemli gök olayını fotoğraflayarak unutulmaz hale getirdi.

Kanlı Ay tutulması Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede gece gözlemlenebildi. Ay’ın Dünya’ya hiç olmadığı kadar yakın bir noktaya ulaştığı bu ender rastlanan gecede gökyüzünü gözlemlemek isteyenler, Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlik ile gözlemde bulundu. Gözleme halkın ilgisi büyüktü. Yaklaşık 300 kişi, Büyükşehir Belediyesinin getirdiği teleskoplar ile, gökyüzü şölenini izleme fırsatı buldu.