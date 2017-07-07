Bursa’da kanser hastaları tam otomatik cihazlarla tedavi görecek

Kurulan otomatik kemoterapi hazırlama ünitesinin dünyadaki kemoterapi hazırlama konusunda en ileri teknoloji olduğu belirtildi. Dünyada sayılı merkezlerde bulunan kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi Türkiye’de sadece 8 merkez bulunuyor. Bursa’da açılan merkez kanser hastalarının tedavisinde ve sağlık turizminde büyük bir adım atacak. Tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesiyle kanser hastaları için doğru ilacın doğru doz ile doğru zamanda hazırlanması ve ilaç tasarrufu sağlanacak. Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, yapılan yatırımlarla tam otomatik kemoterapi ünitesi, endoskopi ünitesi ve mescide kavuştu.

Başhekim Oktay Çelik, "Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hastanemize yeni kazandırılan tam otomatik kemoterapi ünitesi, endoskopi ünitesi ve mescit ile daha iyi hizmet verebileceğiz" dedi.

İş Adamı Celal Sönmez ise, "Hastanede yapılan hizmetleri görünce babamın oğlu olmaktan gurur duydum. Onun yaptığı katkıyı burada devam ettiriyor olmaktan mutluyum. Çaba harcayan herkese binlerce teşekkür ediyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar desteklerimiz devam ettirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, "Onkoloji Hastanesi sadece Bursa’ya değil çevre illere de hizmet veriyor. Yeni yapılan yatırımlarla birlikte bu hastane vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunacak ben emeği katkısı bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kamu Hastaneler Birliği Başkanı Rüstem Aşkın, "Tam otomomatik kemoterapi cihazı sayesinde ilaç hazırlama işlemi sağlık personelinin doğrudan müdahalesi olmadan hazırlanacak. Çalışanların kanser ilaçlarına maruz kalma riski ile iğne yaralanmaları sona erecek. Sistem ayrıca iş akışlarının izlenebilirliğini ve geriye dönük sorgulanabilirliğini sağlayacak. Tam otomatik sistem tam bir tedavi sağlayacak" dedi.