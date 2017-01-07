Bursa’da kar esareti

Bursa’da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Bursa-İzmir yolunda araçlar yolda kalırken, 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı Bursa’da hayatı olumsuz etkiledi. Bursa-İzmir yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı. Gölyazı’dan Mustafakemalpaşa’ya kadar İzmir yolunda yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Şehirlerarası kara yolu ulaşıma kapanırken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

Hava sıcaklığı eksi 6 dereceye düşerken, yer yer tipi şeklinde kar yağışı devam ediyor. Yol kapandığı için tuzlama ve kar küreme araçları da bölgeye intikal edemiyor. Yaklaşık 2 saattir araçlarında mahsur kalan sürücüler tedirgin bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.