Bursa’da kar yolları kapadı

Bursa’da dün aralıksız yağan kar sebebiyle Orhaneli yolu ulaşıma kapandı. Buz pistine dönen yollarda araçlar birbirine girdi, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı.

Bursa’da kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Bursa’nın dağlık kesimlerdeki ilçelerine ulaşımı sağlayan yollar kapandı. Buz pistine dönen yollarda araçlar birbirine girerken, vatandaşlar yolda mahsur kaldı. Araçları tekrar yoluna sokmak isteyen sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. Zincirsiz yola çıkan vatandaşlar kar yağışının dinmesini ve ekiplerin yolları açmasını beklerken, kimi ise bagajındaki zinciri kendi imkanlarıyla takmaya çalıştı. Soğukta araçlarının içinde bekleyen veya diğer araçlara yardıma koşan vatandaşlara esnaf sıcak çay ikramında bulundu. Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaçların dalları da kırılırken, sürücüler zor ilerledikleri yolda ağaçların dallarına çarpmamak için uğraş verdi.