Bursa’da Karagöz Hacivat tartışması

yılı logosuna itiraz etti. Tekzip mahiyetinde bildiri yayınlayan UNIMA Bura Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Çelikkol, Karagöz’ün Bursa’ya gelişinin 678’inci yılı olduğunu söyledi.

UNESCO’nun Somut Olmayan Dünya Mirası Listesine giren Karagöz Hacivat farklı bir polemikle gündeme geldi. İstanbul’da 13-31 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan 20. Uluslararası Kukla Festivali’nin logosunun gerçekle ilgili olmadığını iddia eden (UNIMA) Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Çelikkol, "Festivalde kullanılan Karagöz’ün Türkiye’ye gelmesinin 678’inci yılı kutlanmaktadır" dedi.

İstanbul’daki festivalin ardından Bursa’da bir belediye ve alışveriş merkezi tarafından düzenlenen festival ve sergi afişinde de "Karagöz’ün Türkiye’ye gelişinin 500’üncü Yılı" logosunun kullanıldığına dikkat çeken Şinasi Çelikkol, "Bu iddiayı dile getirenler Yavuz Sultan Selim’in gölge oyununu ilk kez Mısır seferi sırasında gördüğü ve 1517 tarihinde İstanbul’a dönerken gölge oyunu sanatçılarını beraberinde İstanbul’a getirdiğini, bundan önce Anadolu topraklarında gölge oyununun bilinmediği düşüncesine dayandırmaktadırlar. Gölge oyununun varlığı hakkında XII. asıra kadar uzanan kaynaklar bulunmaktadır. Gölge oyunu terimi bir sanatın genel adı; Karagöz ise kahramanları Bursa kaynaklı bir gösteridir. Karagöz’ün Bursalı olduğunun delili de Evliya Çelebi Seyahatnamesi’dir" dedi.

Karagöz’ün Bursa’nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten Çelikkol, "Karagöz ve Hacivat sanatının kahramanlarının Bursa ile ilintili olduğu, Orhan Camsi ve külliyesi inşaatında çalıştıkları kabul edilmektedir. 2017 yılı olsa olsa, Karagöz ve Hacivat’ın Orhan Camisi inşaatında çalıştıkları bilgisinden edinilen esinle Karagöz ve Hacivat’ın hayal perdesine çıkışlarının 678’inci yılı olabilir. Bu nedenle kendi öz değerlerimize sahip çıkmak bağlamında, yanlış bilgilendirmeler sonucu, ticari kaygılarla yapılan göstermelik çıkışlar yerine kendi öz değerlerimize bilinçle yaklaşmalı ve araştırmaya dayalı etkinliklerde bulunmalıyız. Basında Karagöz’ün Anadolu’ya gelişinin 500. yılı başlığıyla yapılan haberleri UNIMA (Uluslararası Gölge ve Kukla Oyunları Birliği) Bursa Şubesi olarak tekzip ediyoruz" dedi.