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Bursa'da kardeşlik rüzgarı

Bursaspor ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma öncesinde tribünlerde kardeşlik rüzgarları esiyor.


Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde çıktığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak, 17. sırada kendisine yer buldu. Başkent temsilcisi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11. basamakta yer alıyor.



Tribünlerde dostluk rüzgarı


7 sezon sonra ligde ilk kez karşılaşacak Bursaspor ve Ankaragücü taraftarları tribünlerde yerini aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar kendilerine ayrılan yeri büyük oranda doldurdu. Ayrıca yeşil-beyazlı ve sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde yan yana oturarak kardeşlik mesajı verdi. Her iki takımın taraftarları iki takımın futbolcularını maç öncesinde tribünlere çağırarak moral verdi. Taraftarlar birbirlerinin lehine tezahüratlarda da bulundu.

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