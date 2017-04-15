Bursa’da "Kardiyovasküler Cerrahi Günleri"

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği’nin desteğiyle VM Medical Park Bursa ev sahipliğinde düzenlenen kongrede ‘minimal invaziv ve endovasküler girişimler’ ele alındı. Kongreye birçok şehrinden uzman doktorlar katıldı. Tedavilerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

BAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. D. Süha Küçükaksu, "Damar cerrahisine gönül vermiş Kürşat hocam bizimle beraber oldu Başakşehir Üniversitesi, İstanbul’da büyük bir eğitim kurumu üzerine devam etmiş bir üniversite. Tıp fakültesi bu üniversitenin zirve fakültesi. Bir yıl hazırlığı var. Amerika Birleşik Devletlerin’de, Kanada’da dil eğitimi bursu değerlendirme şansı olan belki de Türkiye’deki tek üniversite. Öğrencilerimizin bir kısmı orada eğitim görüyor. Genelde bu fakültenin bilimsel araştırma odaklı olması planlandı ve bu anlamda ilerledi" dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Tiryakioğlu ise, "Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyim. Bugün burada kalp damar cerrahisindeki yeni güncel yaklaşımlar ile ilgili bir toplantı planladık. BAU, Medicalpak ve Türk Göğüs Damar Kalp Cerrahisi Derneği’nin ortak düzenlediği bir program. Bu programda özellikle küçük kesilerden kapak ameliyatları, kalp kapaklarının kapatılması, bunun yanında büyük damarların balonlaşması ve bunların anjiyo laboratuvarlarında ya da hibrit ameliyathanelerde tedavi edilmesi ile ilgili güncel yaklaşımlar ele alındı. Nasıl hastaya daha fazla faydamız olabilir, nasıl daha küçük kesilerden bu işlemleri yapabiliriz? Bunları tartışıyoruz. Yurdun dört bir tarafından gelmiş bilim adamlarımızla bunları paylaşıyoruz. Muhtemelen bir sonraki toplantı Batum’da yapılacak. Bu toplantı için hazırlıklara şimdiden başladık" diye konuştu.