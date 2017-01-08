Bursa’da karla kesintisiz mücadele devam ediyor

Bursa’da 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında gece boyunca kapanan 321 mahalle yolunu trafiğe açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü, toplam 132 araç ve 320 personelle sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarında dün gece kardan kapanan 321 mahalle yoluna müdahale etti. Çalışmalar kapsamında gece kapanan Büyükorhan’da 15, Gemlik’te 5, Gürsu’da 2, İnegöl’de 70, İznik’te 18, Karacabey’de 15, Keles’te 30, Kestel’de 9, Mudanya’da 10, Mustafakemalpaşa’da 60, Nilüfer’de 4, Orhaneli’nde 45, Orhangazi’de 10, Osmangazi’de 8 ve Yenişehir’de 20 mahallenin yolu trafiğe açıldı.

Ayrıca ilçe belediyeleri de karla mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 600 personel ve 40 araç, 24 saat boyunca aralıksız kar küreme ve tuzlama hizmeti verdi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan 10 adet tuz serici robot, 4 manuel tuzlama aracı, 31 kar küreyici, 2 greyder, 2 loder, 1 ekskavatör, 3 iş makinesi, 15 açık kasa araç ve 600 personel Yıldırımlıların günlük yaşamlarının ve ulaşımlarının aksamaması için çalışmalar yürüttü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 6 açık kasa kamyonet ve 30 personel de kar küreme ve tuzlama çalışmalarına destek verdi.

Gemlik’te ise belediye ekipleri kapalı köy yollarında aralıksız hizmet verirken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmasını da başarıyla gerçekleştirdi.