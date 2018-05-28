Bursa’da kaybolan zihinsel engelli şahsı arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi’nde ikamet eden zihinsel engelli Engin Bulut (32), dün akşam ailesi ile birlikte Hacivat Mahallesi’ndeki akrabalarına iftara gitti. İftardan sonra hava almak için kapının önüne çıkan Bulut bir anda ortadan kayboldu. Tüm aramalarına ve camilerden anons yaptırmalarına rağmen Bulut’u bulamayan ailesi polise başvurdu. Polis ekipleri, Engin Bulut’un gidebileceği güzergahları inceledi fakat izine rastlayamadı.

Engin Bulut’un doğma büyüme Mesken Mahallesi’nde yaşadığını ve orada herkes onu tanıdığı için daha önce böyle bir şeyin başlarına gelmediğini belirten aile, 2 gündür perişan halde her yerde oğullarını aradıklarını dile getirdi. Bulut’u görenlerin hemen 155’i arayarak ihbarda bulunmasını isteyen aile, Engin Bulut’u aramaya devam ediyor.

Saçları siyah renkte, kısa kirli sakallı olan Engin Bulut’un en son üzerinde kırmızı beyaz çizgili kazak, siyah pantolon ve siyah ayakkabı olduğunu belirten aile, oğullarını görenlerin 155 polis imdat hattı veya 05397813359-05345583335 -05352901525 numaralı telefonlarla irtibata geçebileceğini söyledi.