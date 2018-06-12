Bursa’da kayıp veterinerin cesedini çoban buldu

Veterinerin ayaklarının dibinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından incelemeye alındı.

Olay, Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün sabah saatlerinde veteriner İsmail Erman Kaya (28) isimli şahsın kaybolduğuna dair ihbar aldı. Sabah saatlerinde bir çoban tarafından bir araç içerisinde ceset ihbarı alan ekipler araç plakası ile karşılaştırma yaptıklarında şahsın kaybolan İsmail Erman Kaya olduğunu tespit etti. Kafatası parçalanmış şekilde bulunan Kaya’nın önünde de bir adet pompalı tüfek bulundu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede şahsın veteriner olduğu tespit edildi. Kaya’dan geriye tedavi ettiği hayvanlar ile fotoğrafları kaldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinden sonra ölüm sebebinin cinayet veya intihar olduğu tespit edilmek üzere Kaya’nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.