Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 09:49

Bursa’da kayıp veterinerin cesedini çoban buldu

Bursa’da 2 gündür kayıp olan veteriner hekim boş bir arazide park halindeki kamyonetin içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.

Bursa’da kayıp veterinerin cesedini çoban buldu

12 Haziran 2018 09:49

Veterinerin ayaklarının dibinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından incelemeye alındı.


Olay, Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün sabah saatlerinde veteriner İsmail Erman Kaya (28) isimli şahsın kaybolduğuna dair ihbar aldı. Sabah saatlerinde bir çoban tarafından bir araç içerisinde ceset ihbarı alan ekipler araç plakası ile karşılaştırma yaptıklarında şahsın kaybolan İsmail Erman Kaya olduğunu tespit etti. Kafatası parçalanmış şekilde bulunan Kaya’nın önünde de bir adet pompalı tüfek bulundu. Polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede şahsın veteriner olduğu tespit edildi. Kaya’dan geriye tedavi ettiği hayvanlar ile fotoğrafları kaldı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinden sonra ölüm sebebinin cinayet veya intihar olduğu tespit edilmek üzere Kaya’nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç