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06 Mayıs 2018 16:05

Bursa’da kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Bursa’da akrabalarının düğününden dönerken tırla çarpışan araçta hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Bursa’da kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

06 Mayıs 2018 16:05

Kazaya karışan tır şoförünün ise kayıplara karıştığı öğrenildi.


Bursa’da gece akrabalarının düğününden dönen 6 kişinin bulunduğu 16 ACZ 07 plakalı otomobilin karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu araçta bulunan Mustafa Koçan (30), Recep Altın (61) ve İsmail Acar (30) hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra tır sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilmişti. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi için bugün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Durhasan Mahallesi’nde düzenlenen cenaze törenine kazada hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katıldı. Cenazeler kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


Güvenlik güçleri, kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.




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