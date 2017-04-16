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16 Nisan 2017 22:53

Bursa’da kesin sonuçlara göre ’Evet’ oyu yüzde 53.21

Anayasa değişikliği için yapılan referandumda Bursa’da kesin sonuçlara göre yüzde 53.

Bursa’da kesin sonuçlara göre ’Evet’ oyu yüzde 53.21

16 Nisan 2017 22:53

21 oranında sandıktan ‘Evet’ çıktı. 17 ilçenin 11’inde ‘Evet’ tercihi çıkarken, 6 ilçe ise ‘Hayır’ oyu kullandı.


Halk oylaması için il genelinde kurulan 5 bin 739 sandıkta sabah saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da sona erdi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 2 milyon 109 bin 773 kişiden, 1 milyon 885 bin 58 kişi sandık başına giderken, toplamda 28 bin 366 oy geçersiz sayıldı. Oyları geçerli sayılan 1 milyon 856 bin 692 seçmenden 987 bin 904 kişi tercihini ‘Evet’ olarak kullandı. Yüzde 53.21 oranında sandıktan ‘Evet’ oyu çıkarken, seçmenlerin 868 bin 788’inin ‘Hayır’ oyu kullandığı halk oylamasında 17 ilçeden 11’inden ‘Evet’ oyu çıkması dikkat çekti.



Bursa’da kesinleşen verilere göre halk oylamasının sonuçları şöyle:



Evet: 987.904 oy (%53,21)


Hayır: 868.788 oy (%46,79)



Toplam sandık sayısı: 5.739


Açılan sandık: 5.739



Toplam seçmen sayısı: 2.109.773


Toplam kullanılan oy: 1.884.569



Karacabey


Evet: %46,03 - Hayır: %53.97



Büyükorhan


Evet: %78,22 - Hayır: %21.78



Gemlik


Evet: %45.75 - Hayır: %54.25



İnegöl


Evet: %69.97 - Hayır: %30.03



Harmancık


Evet: %63.87 - Hayır: %36.13



Kestel


Evet: %54.88 - Hayır: %45.12



İznik


Evet: %51.48 - Hayır: %48.52



Gürsu


Evet: %67.94 - Hayır: %32.06



Gemlik


Evet: %45.75 - Hayır: 54.25



Karacabey


Evet: %46.03 - Hayır: %53.97



Keles


Evet: %70.43 - Hayır: %29.57



Mudanya


Evet: %37.37 - Hayır: %62.63



Orhaneli


Evet: %63.53 - Hayır: %36.47



Mustafakemalpaşa


Evet: %49.65 - Hayır: %50.35



Nilüfer


Evet: %37.29 - Hayır: %62.71



Yenişehir


Evet: %50.09 - Hayır: %49.91



Yıldırım


Evet: %59.25 - Hayır: %40.75



Osmangazi


Evet: %54.03 - Hayır: %45.97



Orhangazi


Evet: %49.76 - Hayır: %50.24




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