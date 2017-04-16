Bursa’da kesin sonuçlara göre ’Evet’ oyu yüzde 53.21

21 oranında sandıktan ‘Evet’ çıktı. 17 ilçenin 11’inde ‘Evet’ tercihi çıkarken, 6 ilçe ise ‘Hayır’ oyu kullandı.
Halk oylaması için il genelinde kurulan 5 bin 739 sandıkta sabah saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da sona erdi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 2 milyon 109 bin 773 kişiden, 1 milyon 885 bin 58 kişi sandık başına giderken, toplamda 28 bin 366 oy geçersiz sayıldı. Oyları geçerli sayılan 1 milyon 856 bin 692 seçmenden 987 bin 904 kişi tercihini ‘Evet’ olarak kullandı. Yüzde 53.21 oranında sandıktan ‘Evet’ oyu çıkarken, seçmenlerin 868 bin 788’inin ‘Hayır’ oyu kullandığı halk oylamasında 17 ilçeden 11’inden ‘Evet’ oyu çıkması dikkat çekti.
Bursa’da kesinleşen verilere göre halk oylamasının sonuçları şöyle:
Evet: 987.904 oy (%53,21)
Hayır: 868.788 oy (%46,79)
Toplam sandık sayısı: 5.739
Açılan sandık: 5.739
Toplam seçmen sayısı: 2.109.773
Toplam kullanılan oy: 1.884.569
Karacabey
Evet: %46,03 - Hayır: %53.97
Büyükorhan
Evet: %78,22 - Hayır: %21.78
Gemlik
Evet: %45.75 - Hayır: %54.25
İnegöl
Evet: %69.97 - Hayır: %30.03
Harmancık
Evet: %63.87 - Hayır: %36.13
Kestel
Evet: %54.88 - Hayır: %45.12
İznik
Evet: %51.48 - Hayır: %48.52
Gürsu
Evet: %67.94 - Hayır: %32.06
Gemlik
Evet: %45.75 - Hayır: 54.25
Karacabey
Evet: %46.03 - Hayır: %53.97
Keles
Evet: %70.43 - Hayır: %29.57
Mudanya
Evet: %37.37 - Hayır: %62.63
Orhaneli
Evet: %63.53 - Hayır: %36.47
Mustafakemalpaşa
Evet: %49.65 - Hayır: %50.35
Nilüfer
Evet: %37.29 - Hayır: %62.71
Yenişehir
Evet: %50.09 - Hayır: %49.91
Yıldırım
Evet: %59.25 - Hayır: %40.75
Osmangazi
Evet: %54.03 - Hayır: %45.97
Orhangazi
Evet: %49.76 - Hayır: %50.24