Bursa’da kesin sonuçlara göre ’Evet’ oyu yüzde 53.21

21 oranında sandıktan ‘Evet’ çıktı. 17 ilçenin 11’inde ‘Evet’ tercihi çıkarken, 6 ilçe ise ‘Hayır’ oyu kullandı.

Halk oylaması için il genelinde kurulan 5 bin 739 sandıkta sabah saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi 17.00’da sona erdi. Sandık seçmen listesinde kayıtlı olan 2 milyon 109 bin 773 kişiden, 1 milyon 885 bin 58 kişi sandık başına giderken, toplamda 28 bin 366 oy geçersiz sayıldı. Oyları geçerli sayılan 1 milyon 856 bin 692 seçmenden 987 bin 904 kişi tercihini ‘Evet’ olarak kullandı. Yüzde 53.21 oranında sandıktan ‘Evet’ oyu çıkarken, seçmenlerin 868 bin 788’inin ‘Hayır’ oyu kullandığı halk oylamasında 17 ilçeden 11’inden ‘Evet’ oyu çıkması dikkat çekti.

Bursa’da kesinleşen verilere göre halk oylamasının sonuçları şöyle:

Evet: 987.904 oy (%53,21)

Hayır: 868.788 oy (%46,79)

Toplam sandık sayısı: 5.739

Açılan sandık: 5.739

Toplam seçmen sayısı: 2.109.773

Toplam kullanılan oy: 1.884.569

Karacabey

Evet: %46,03 - Hayır: %53.97

Büyükorhan

Evet: %78,22 - Hayır: %21.78

Gemlik

Evet: %45.75 - Hayır: %54.25

İnegöl

Evet: %69.97 - Hayır: %30.03

Harmancık

Evet: %63.87 - Hayır: %36.13

Kestel

Evet: %54.88 - Hayır: %45.12

İznik

Evet: %51.48 - Hayır: %48.52

Gürsu

Evet: %67.94 - Hayır: %32.06

Gemlik

Evet: %45.75 - Hayır: 54.25

Karacabey

Evet: %46.03 - Hayır: %53.97

Keles

Evet: %70.43 - Hayır: %29.57

Mudanya

Evet: %37.37 - Hayır: %62.63

Orhaneli

Evet: %63.53 - Hayır: %36.47

Mustafakemalpaşa

Evet: %49.65 - Hayır: %50.35

Nilüfer

Evet: %37.29 - Hayır: %62.71

Yenişehir

Evet: %50.09 - Hayır: %49.91

Yıldırım

Evet: %59.25 - Hayır: %40.75

Osmangazi

Evet: %54.03 - Hayır: %45.97

Orhangazi

Evet: %49.76 - Hayır: %50.24