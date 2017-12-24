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24 Aralık 2017 13:50

Bursa’da kıraathanelere uyuşturucu baskını

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin iki kıraathaneye düzenlediği baskında piyasa değeri yaklaşık 30 bin liralık esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa’da kıraathanelere uyuşturucu baskını

24 Aralık 2017 13:50


Edinilen bilgilere göre, Yenice Mahallesi Armutlu Bahçe Sokak’ta bulunan iki kıraathaneye baskın yapan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yapılan aramada 550 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 200 gram esrar, 1 adet tabanca, 30 adet mermi ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Daha önceden uyuşturucu madde satmaktan cezaevine giren ve 3 ay önce cezaevinden çıkan kıraathane sahibi M.T. (35) ve F.A. (43), ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada kıraathane içerisinde iki adet kumar makinesi de bulundu.


İnegöl Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan yasal işlem sonucunda kıraathaneler kapatıldı. Uyuşturucu tacirleri ise, Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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