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27 Şubat 2018 17:03

‘Bursa’da Kış’ ödülleri belli oldu

Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ‘Kış’ kategorisi ödülleri belirlendi.

‘Bursa’da Kış’ ödülleri belli oldu

27 Şubat 2018 17:03


Bursa’nın buluşma mekanlarının konu alındığı fotoğraf yarışmasında ‘Kış’ kategorisine başvuru yapan fotoğraf tutkunlarının eserleri titizlikle değerlendirildi. Yoğun ilgi gören yarışmada Şevki Karaca, ‘Zirveden Keles’e Bakış’ adlı fotoğrafıyla birinci oldu. Çiğdem Yılmaz’ın ‘Kozahan’ fotoğrafının ikinciliğe layık bulunduğu yarışmada, Abit Kullebi de ‘Uludağ’da Piknik’ adlı eseri ile üçüncülük ödülünü kazandı. Gürsel Egemen Ergin ‘Kozahan’ı Seyir’, Sümeyye Kayım ‘Şirin Köyler’ ve Tarık Eşdik de ‘Irgandı Köprüsü’ adlı fotoğraflarıyla mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.


Başvuruların www.bursadazamandergisi.com adresine yapıldığı yarışmanın seçici kurul toplantısına Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Fotoğraf sanatçıları İbrahim Zaman, Faruk Akbaş, Ahmet Çetin ve Nilay İlçebay katıldı. Değerlendirmede dereceye giren fotoğrafların yanı sıra 36 eser de sergilemeye layık bulundu.


Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışma sonucu dereceye girenlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödüllerine ise 500’er TL para ödülü verilecek.


‘Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda ‘Kış’ kategorisi ödülleri, 3 Mart Cumartesi günü Bursa Kent Müzesi’nde yapılacak törenle sahiplerini bulacak.




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