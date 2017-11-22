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22 Kasım 2017 09:58

"Bursa’da kış" yarışması başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUFSAD işbirliği ile gerçekleştirilen Bursa’da Zaman Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ’Kış Kategorisi’ başvuruları başladı.


22 Kasım 2017 09:58


Bu yıl Bursa’nın buluşma mekanlarını konu alan fotoğraf yarışmasının ’Kış Kategorisi’ne başvurular başladı. Son katılım tarihinin 23 Şubat 2018 olduğu bu etapta da yarışmaya başvurular www.bursadazamandergisi.com adresine yapılacak. Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, Fotoğraf sanatçısı Engin Özendes, ATLAS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kansu Şarman, Fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman ve Fotoğraf sanatçısı Ahmet Çetin’den oluşan Seçici Kurul 24 Şubat 2018’de değerlendirmeyi yapacak.


Sonuçlar 27 Şubat 2018’de belli olurken, 03 Mart 2018’de de ödül töreni gerçekleştirilecek.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, yarışma sonucu dereceye girenlerden birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL, mansiyon ödüllerine ise 500’er TL para ödülü verecek.




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