Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 17:04

Bursa’da korkunç iş kazası

Bursa’da korkunç iş kazası

04 Ocak 2017 17:04

Bursa’da 3 tonluk paletin altında kalan işçi feci şekilde can verdi. Polis hayatını kaybeden işçinin yakınlarını depoya almayınca kısa süreli gerginlik yaşandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Dumlu Sokak’taki bir gıda deposunda yaşandı. İddiaya göre, depo çalışanı 45 yaşındaki Fehmi Ömür, forklifteki 3 tonluk gıda maddesi yüklü paletin üzerine devrilmesi sonucu ezilip feci şekilde can verdi. Olaydan sonra depoya akın eden Ömür’ün yakınları içeriye girmek istedi. Ancak polis deponun kapısını kapatıp içeriye kimseyi almayınca depo önünde kısa süreli gerginlik yaşandı. Olay yeri polisi ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fehmi Ömür’ün cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili tahkikat başlattı.
Fehmi Ömür’ün evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç