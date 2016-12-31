Bursa’da korkutan yangın

Bursa’da bir binanın çatı katında bulunan depoda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı katındaki depoda elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce, vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ve sağlık ekiplerinin de olay yerine geldiği yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

Polis ekipleri, yangınla alakalı tahkikat başlattı.