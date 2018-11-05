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Bursa'da korkutan yangın

Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde bulunan bir evde çıkan yangın korkuturken, alevler şehir merkezinde bir çok noktadan görüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bulunan bir evde çıkan yangın korkuturken, alevler şehir merkezinde bir çok noktadan görüldü.


Osmangazi'ye bağlı İvazpaşa Mahallesi'nde bir evde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler şehir merkezinde bir çok noktadan görüldü. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında şans eseri evde kimsenin bulunmaması bir faciayı önledi. Polis ekipleriyle yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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