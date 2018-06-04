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04 Haziran 2018 18:49

Bursa’da kumar operasyonu

Bursa’da yasa dışı tombala oynatılan iki kahvehaneye düzenlenen operasyonda 68 kişiye 17 bin 612 lira idari para cezası kesildi.

Bursa’da kumar operasyonu

04 Haziran 2018 18:49


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi ilçesinde belirlenen iki kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvelerde yapılan aramalarda 1 adet elektrik ile çalışan tombala makinesi, 1 adet tombala zemin kartonu, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 adet kamera, 1 adet kamera kayıt cihazı, 270 adet tombala topu, 411 adet tombala kartı, 40 paket tombala pulu ele geçirildi. Operasyonda 68 kişiye toplam 17 bin 612 lira idari para cezası kesilirken, kahvehane işletmecisine kumar oynanması için yer temin etme ve imkan sağlama suçlarından işlem yapıldı.




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