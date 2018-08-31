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31 Ağustos 2018 18:01

Bursa’da kumarhanelere şok baskın: 16 kişiye para cezası

Bursa’da ahlak polisi yasa dışı kumar oynatan iş yerlerine yönelik operasyon düzenledi.

Bursa’da kumarhanelere şok baskın: 16 kişiye para cezası

31 Ağustos 2018 18:01

Operasyonda tombala oynattıkları tespit edilen bir iş yerindeki oyun malzemelerine el konulurken, oyun salonundakilere de para cezası yazıldı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şehirde yasa dışı kumar oynatan iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında tombala oynattıkları tespit edilen iş yerlerindeki oyun malzemelerine el konularak, kumar oynayan şahıslara para cezası kesildi.


Baskında 1 adet kamera, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet elektrik ile çalışan tombala makinesi, 90 adet üzerinde 1’den 90’a kadar sayıların yazılı olduğu tombala topları 123 adet üzerinde rakamlar olan farklı renklerde tombala kartları ve çok sayıda renkli pul ele geçirildi. Baskında 16 kişiye de adli para cezası uygulandı.




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