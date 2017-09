Bursa’da kurtuluş coşkusu

yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tophane’deki Saltanat Kapı’dan Heykel’e kadar Bursa Mehter Takımı ve Kılıç Kalkan Ekibi ile Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Vali İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, bazı milletvekilleri, çeşitli kurum ve kuruluşların amirleri ile vatandaşlar katıldı. Kent Müzesi önünde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Başkan Altepe, bu özel günlerin genç nesillerin bu toprakların nasıl vatan olduğunu öğrenmesine vesile olduğunu ifade ederek, "Bu özel günler, bizim birlik ve beraberliğimizi güçlendiren günlerdir. Söz konusu vatan olduğunda nasıl birlikte hareket etmemiz gerektiğini öğretir. En son yaşadığımız darbe kalkışmasına milletçe en güzel karşılığı verdik. Bu ruhu kaybetmediğimiz sürece karşımıza çıkacak her engeli rahatlıkla aşarız. Biz geleceğimizi tarihi doğru okuyarak kuracağız. Değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. En büyük millet, tarih boyunca yok edilmek, paramparça edilmek istendi. Bursa, 9 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edildi. Bu durum bütün yurtta büyük üzüntüye karşılandı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Bülbül şiirinde Bursa’nın işgali üzerine dile getirdi. Tarih başkenti Bursa’mızın işgali sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi siyah bir örtüyle kapatıldı. 2 yıl 2 ay 2 gün süren büyük mücadele sonucu kahraman askerlerimiz 11 Eylül 1922 tarihinde şehri kurtardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki siyah örtü kaldırıldı. Ülkenin her yerinde büyük sevinç ve mutluluklar yaşandı. Bizler ecdadımızın bizlere bıraktığı bu şehri bütün değerleriyle birlikte geleceğe taşıma gayretindeyiz" dedi.

Konuşmaların ardından folklor gösterileri sunuldu ve şiirler okundu.