Bursa’da lale devri

Büyükşehir Belediyesi’nce dikilen milyonlarca lalenin baharla birlikte açmaya başlaması adeta görsel bir şölene dönüştü.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından Bursa ve ilçe merkezlerine 5 milyon lale ekildi. Osmanlı dönemi ile özdeşleşen laleler cadde ve sokakları çiçek bahçesine çevirdi. Görevliler, 5 milyon lalenin yanı sıra 8 milyon yazlık ve 6 milyon kışlık çiçeği toprakla buluşturdu.

Bursa Kültürpark’ta da yol kenarları ve yeşil alanlara ekilen laleler renk cümbüşü oluşturdu. Turuncu, sarı renklerin ağırlıkta olduğu laleler parka farklı bir güzellik katıyor. Çay bahçeleri, yeşil alanları, çocuk oyun parkları ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu Kültürpark´a Bursalıların ilgisi hiç azalmıyor.