Bursa’da Leylek Festivali coşkusu

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda insanın ilgiyle takip ettiği ‘Uluslararası Leylek Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 13’üncüsünü düzenlenen festivalin ilk günü Karacabey’e bağlı Eskikarağaç Mahallesi’nde yapıldı. Karacabey Belediyesi’nin tertiplediği festivalin ilk gününde halk oyunları, sihirbaz gösterileri, yarışmalar, mahallî ürün stantları, bisiklet turu, tekne turu, fener alayı yapılırken, Ferda Anıl Yarkın konser verdi. Yarkın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Şenlik alanını dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Ferda Anıl Yarkın’a drone ile sahneye inen leylek maketi hediye edildi.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye olan ilçede bu festivale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Türkiye’yi Bursa’da Karacabey’in temsil etmesi çok güzel. İnşallah bir sonraki festivale de ev sahipli yapmak istiyoruz. Biz sadece hayvancılık ve tarımla anılmak istemiyoruz. Bizim ekolojik turizm bölgesi olarak ön plana çıkmamız lazım. Önümüzdeki günlerde farklı alanlarda da festivallerimiz olacak. Burada önümüzdeki yıl hareketlilik daha da artacak. Doğa ile baş başa bisiklet turu, sandal turu, yürüyüş ve doğal besinlerle beslenme imkanı var. Herkesi bunların bir kez dahi olsa keyfine varmak için ilçemize davet ediyorum” dedi.

Karacabey Belediyesi olarak bir "leylek master planı" oluşturduklarını belirten Özkan, “Öncelikle burada misafir oldukları zaman dilimi içinde yaralanmamalarını, ölmemelerini istiyoruz. Bunun haricinde elektrik tellerini yer altına aldık. Alamadıklarımıza ise leyleklerin takılmaması için reflektör taktık. Beslenmeleri için meralarımızda çalışmalar yaptık. Elektrik direklerinin üzerine tahta yuvalar yaptık. Burada her aile bir leyleği sahiplenmiş ve takibini sağlamış durumda. Yani buraya gelenlerin bulacağı bir çok hikaye var” diye konuştu.

Son 3 yıldır Karacabey Belediyesi olarak ekolojik turizm olarak Eskikaraağaç Mahallesi’ni önemsediklerini ifade eden Özkan, “Buraya ciddi yatırımlar yapıyoruz. Gezi alanları ve yemek ve dinlenme tesisleri oluşturduk. İlerleyen yıllarda burada hareketliliğin daha fazla olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.