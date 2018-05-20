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20 Mayıs 2018 11:23

Bursa’da madde bağımlısı genç dereye düştü

Bursa’da madde bağımlısı olduğu genç, 6 metre yükseklikten dereye düştü.

Bursa’da madde bağımlısı genç dereye düştü

20 Mayıs 2018 11:23


Olay, Yıldırım ilçesi Gökdere Meydanı’nda bulunan derede meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı bir genç, uyuşturucunun etkisiyle 6 metre yükseklikteki setten dereye düştü. Yaralı genci gören yoldan geçen vatandaşlar ambulans ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı lan genci halat yardımıyla kurtarmayı başardı. Sedye ile ambulansa taşınan gence ilk müdahaleyi ekipler olay yerinde yaptı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği henüz belirsiz gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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