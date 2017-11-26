Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 12:16

Bursa’da mazot hırsızlarına suçüstü

Bursa’da jandarma ekipleri, inşaat alanındaki bir iş makinesinden 150 litrelik mazotu çalmak isteyen 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bursa’da mazot hırsızlarına suçüstü

26 Kasım 2017 12:16


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey Taşpınar Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında şüpheli bir araç bulunduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, biri kadın toplam 4 şüpheliyi inşaat bölgesindeki bir iş makinesinin yakıt deposu kapağını kırarak hortumla 150 litrelik mazotu çaldıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    12°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç