Bursa’da mazot hırsızlarına suçüstü

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey Taşpınar Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında şüpheli bir araç bulunduğu ihbarını aldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, biri kadın toplam 4 şüpheliyi inşaat bölgesindeki bir iş makinesinin yakıt deposu kapağını kırarak hortumla 150 litrelik mazotu çaldıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.