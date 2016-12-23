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23 Aralık 2016 11:36

Bursa’da merdiven altı imalathaneye baskın

Bursa’da merdiven altı imalathaneye baskın

23 Aralık 2016 11:36

Bursa’da ruhsatı olmayan ve sağlıksız şartlarda üretim yaptığı tespit edilen işyeri mühürlendi.
Vatandaşların sağlığını korumak adına gıda üretimi yapan imalathanelere denetimlerini sürdüren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi’nde merdiven altı gıda imalathanesine baskın yaptı. Yufka üretimi yaptığı tespit edilen işyeri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde işyerinin ruhsatının olmadığı ve hijyenik şartlarda üretim yapmadığı tespit edildi. Yasal işlem uygulanan işyeri, zabıta ekipleri tarafından mühürledi.
Osmangazi Belediyesi, vatandaşların sağlığıyla oynanmaması adına gıda üretimi yapan imalathanelere takip ve denetimlerini aralıksız şekilde sürdürecek.



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