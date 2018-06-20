Bursa’da MFÖ rüzgarı esti

Uluslararası Bursa Festivali’nin ilk konserinde MFÖ sahne aldı. Binlerce Bursalının katıldığı konserde coşku dolu anlar yaşandı.

Kendilerine ait söz ve bestelerden oluşan albümleri, yurt içi ve yurt dışı konserleri ve aldıkları sayısız ödüller ve getirmiş oldukları yeniliklerle müzik tarihinin bir simgesi olan MFÖ, Uluslararası Bursa Festivali Açılış Konseri için Bursa’da sevenleriyle buluştu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği konser geç saatlere kadar devam ederken, Mazhar, Fuat, Özkan üçlüsü Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.