Bursa'da MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kazalar

Bursa'nın Mudanya ilçesinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar, sürücüler ile yayaların ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Mudanya-Bursa kara yolu üzerinde kameralara yansıyan kazalarda, arka arkaya giden motosikletlerin çarpışmaları ve sürücülerinin kara yoluna savrulması görülüyor. Aynı yolda yaşanan diğer bir kazada ise, hızla gelen ve önündeki araçlara makas atıp ilerleyen oto, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek diğer araçlara çarpması ile olay yerinden uzaklaşıyor.

Güzelyalı Mahallesi Arkur kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına bir aracın çarpıp havaya fırlatması da MOBESE'ye yansıdı.Yine aynı yerde iki aracın karıştığı kazada büyük hasar meydana geldi. bisikletli sürücünün duran araca yandan çarparak kara yoluna fırlaması ile Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta geçen aracın karşıdan gelen araca çarpması da kameralara yansıdı.

Yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirten emniyet güçleri, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın kazalara sebebiyet verdiğine dikkat çekti.