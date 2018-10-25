İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da MOBESE kameralarına yansıyan ilginç kazalar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar, sürücüler ile yayaların ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde MOBESE kameralarına yansıyan kazalar, sürücüler ile yayaların ne kadar dikkatsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.


Mudanya-Bursa kara yolu üzerinde kameralara yansıyan kazalarda, arka arkaya giden motosikletlerin çarpışmaları ve sürücülerinin kara yoluna savrulması görülüyor. Aynı yolda yaşanan diğer bir kazada ise, hızla gelen ve önündeki araçlara makas atıp ilerleyen oto, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek diğer araçlara çarpması ile olay yerinden uzaklaşıyor.


Güzelyalı Mahallesi Arkur kavşağında karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına bir aracın çarpıp havaya fırlatması da MOBESE'ye yansıdı.Yine aynı yerde iki aracın karıştığı kazada büyük hasar meydana geldi. bisikletli sürücünün duran araca yandan çarparak kara yoluna fırlaması ile Demirhane mevkiinde kırmızı ışıkta geçen aracın karşıdan gelen araca çarpması da kameralara yansıdı.


Yaşanan kazaların büyük çoğunluğunun dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirten emniyet güçleri, direksiyon başında cep telefonu kullanmanın kazalara sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.