Bursa'da mobilya mağazası küle döndü

Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangın mobilya mağazasını küle çevirdi.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Osmangazi'ye bağlı Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın zemin katında bulunan mobilya mağazası, elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla alev aldı. Yataktan çeyiz eşyalarına, halıdan mobilyaya kadar birçok ürünün bulunduğu mağaza küle döndü. Mağazanın bulunduğu apartman kısa sürede dumanla kaplandı. Apartmandaki vatandaşlar kendini çevredekilerin yardımı ile dışarı attı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, mağaza içerisindeki malzemeler kullanılmaz hale geldi. Evlerini dumanlar içinde gören vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor.