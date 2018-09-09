Bursa’da modifiyeli 400 araç sergilendi

Düzenlenen etkinlikte birbirinden değerli modifiyeli araçlar sergilenirken, Bursalılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Her marka ve modelden 400 aracın katıldığı etkinlik, Yunuseli Havaalanı’nda yapıldı. Club Bursa Modifiye Derneği Başkanı Gökhan Temel, "Derneğimiz 2009 yılında kuruldu. Bu seneye kadar farklı farklı etkinlikler yaptık. Bu sene de Yunuseli Havalimanı’nda bu etkinliği yapmaya karar verdik. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ’ın destekleriyle bu etkinliği burada gerçekleştirmek istedik. Sağolsun Belediye Başkanımız Alinur Aktaş bizlere bu imkanı sundu. Şuan burada 23 tane sponsor firmamız var. 14 civarında da Bursa’da bulunan marka gruplarımız var. Kadınlar nasıl kendilerine makyaj yapıyorsa, erkekler de arabalarına makyaj yapıyor. Biz trafik kurallarına uyuyoruz. Sadece arabalarımızın süslenmesine emek harcıyoruz” dedi.

1,5 milyon değerindeki iki lüks spor otomobilin sahibi Mustafa Kutay ise, “Burada ortam çok güzel. Bursa’daki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. İki aracımızla etkinliğe katıldık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikte hava yastığı patlatma testi de büyük ilgi gördü.