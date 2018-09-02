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02 Eylül 2018 01:31

Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü

Bursa’da dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’da motosiklet kazası: 1 ölü

02 Eylül 2018 01:31


Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yolu istikametinde olan motosiklet sürücüsü İlker Olgun(35), aniden kontrolünü kaybetti. Dengesini kaybeden Olgun, motosikletten düştü. Olgun, yol kenarındaki refuje çarparken, motosikleti ise 100 metre sürüklenip yol kenarında bir araca çarparak durabildi. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin sağlık ekipleri tarafından yapılması üzerine, ambulans ile hastaneye kaldırılan Olgun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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