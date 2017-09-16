Bursa’da ‘mutlu gebelik okulu’ açıldı

Medical Park bünyesindeki programa 73 gebe kadın ile eşleri katıldı. Program sonunda annelere çeşitli hediyeler verildi. Psikolog Gözde Nilüfer, annelerin ve eşlerinin dayanışma içinde bu zorlu dönemi atlatması gerektiğini belirtti. Nilüfer, baba adaylarının doğum eyleminin içinde ve annelere yardımcı olmalarını hedeflediklerini ifade ederek, bütün anne ve baba adaylarını eğitime beklediklerini söyledi.

Yeni doğan yoğun bakım sorumlu hemşiresi Çiğdem Özel de anne ve baba adaylarının doğum öncesinde eğitim aldıkları zaman bedendeki değişikliklerin sebebini öğrenip kendilerini hem psikolojik, hem de fizyolojik anlamda çok daha iyi hazırlayabildiklerini vurguladı.

Kurumsal iletişim sorumlusu Didem Aras, “Mutlu gebelik okulu diye bir okul başlattık. Bu gebelik okulu sadece hastanemizdeki hastalara değil, Bursa’daki herkese yönelik. Maksadımız mutlu gebeler, mutlu bebekler ve mutlu gelecekler. Annelerimiz çok büyük heyecanlar yaşıyor. Hem anne, hem baba bu heyecanı yaşıyor. Biz onları doğru yönde eğitmek, bu endişe ve kaygılarını azaltmak, yanlarında olduğumuzu hissetirmek istedik. Her ay düzenli olarak bu eğitimimizi düzenleyeceğiz. Cumartesi günleri seminerler olacak. Seminerler yaklaşık 4-5 saatten oluşuyor. Gebelerimiz bu eğitim sonrası sertifika alacak. Çarşamba günleri hamile pilatesi ve nefes terapisi derslerimiz olacak. Bütün Bursalı gebeleri eğitime bekliyoruz" ifadelerini kullandı.