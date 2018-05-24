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24 Mayıs 2018 08:21

Bursa’da Narkotik ekiplerinin 300 kişiyle düzenlediği şafak baskınında 22 göz altı

Bursa’da 300 polis tarafından 11 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da Narkotik ekiplerinin 300 kişiyle düzenlediği şafak baskınında 22 göz altı

24 Mayıs 2018 08:21

Özel Harekât ekiplerinin destek verdiği operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Ayrıca doğuştan yürüme engelli olan ve tekerlekli sandalye ile uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa’nın Mustfakemalpaşa ilçesinde 11 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şafak vakti Bursa’dan yola çıkan ekipler 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekât ekiplerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlen evlerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulundu.


Tekerlekli sandalyeyle zehir taciri


Öte yandan yapılan operasyonda uzun zamandır aranan ve doğuştan yürüme engelli olan, tekerlekli sandalyeyle uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 35 yaşındaki A.D. yakalandı. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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