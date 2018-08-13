Bursa’da narkotikten ’RONA’ baskını

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin kaldıkları belirlenen ikamet ve araçlara eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan baskında 16 kişi gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği, RONA’nın da görev aldığı operasyonda yapılan aramalarda, 60 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin ile birlikte bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 11’i hakkında uyuşturucu madde kullanımından idari işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.