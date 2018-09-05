Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 09:16

Bursa’da nefes kesen kovalamaca

Bursa’nın İnegöl ilçesinde silahlı kavgaya karışıp kaçan ve polislere silah çeken zanlılar, nefes kesen operasyon sonucu yakalandı.

Bursa’da nefes kesen kovalamaca

05 Eylül 2018 09:16


Alınan bilgiye göre, Mobilyacılar Sanayi Bölgesi Sanayi Cami yanında silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis olay yerine geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Motorize Yunus ekibi, silahlı kavgaya karışıp kaçan araç ile karşı karşıya geldi. O andan itibaren 3 kişinin içinde bulunduğu 16 KNT plakalı özel otomobil ile Yunus ekibi arasında kovalamaca başladı.



Polise silah çektiler


Yunus ekiplerinin takviye talebi üz erine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan özel otomobilin önü ekipler tarafından yığma yapılarak kesilirken, kaçamayacaklarını anlayan sürücü ile araçta bulunan diğer şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştılar. Bölgede bulunan emniyet ekipleri her 3 şahsı da kovalamaca sonucu gözaltına aldılar. Şahıslardan birisi kovalamaca sırasında kendilerini kovalayan Motorize Yunus ekibine tabanca çekti.


Gözaltına alınan şahıslar hastanede alınan sağlık raporlarının ardından emniyete götürüldüler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç