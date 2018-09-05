Bursa’da nefes kesen kovalamaca

Alınan bilgiye göre, Mobilyacılar Sanayi Bölgesi Sanayi Cami yanında silahlı kavga olduğu ihbarını alan polis olay yerine geldi. Osmanbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Motorize Yunus ekibi, silahlı kavgaya karışıp kaçan araç ile karşı karşıya geldi. O andan itibaren 3 kişinin içinde bulunduğu 16 KNT plakalı özel otomobil ile Yunus ekibi arasında kovalamaca başladı.

Polise silah çektiler

Yunus ekiplerinin takviye talebi üz erine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan özel otomobilin önü ekipler tarafından yığma yapılarak kesilirken, kaçamayacaklarını anlayan sürücü ile araçta bulunan diğer şahıslar aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştılar. Bölgede bulunan emniyet ekipleri her 3 şahsı da kovalamaca sonucu gözaltına aldılar. Şahıslardan birisi kovalamaca sırasında kendilerini kovalayan Motorize Yunus ekibine tabanca çekti.

Gözaltına alınan şahıslar hastanede alınan sağlık raporlarının ardından emniyete götürüldüler.