Bursa’da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat sonucunda kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini elde etti. Operasyon için düğmeye basan Narkotim ekipleri , B.A., Ö.K. ve K.D. isimli şahısları takibe altına aldı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Nefes kesen operasyonun sonucunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 54 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.