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30 Haziran 2017 09:31

Bursa’da nem ve sıcaklık bunalttı, vatandaşlar serinlemenin yolunu parklarda aradı

Bursa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havalardan bunalan vatandaşlar serinlemek için kendilerini parklara atıyor.

Bursa’da nem ve sıcaklık bunalttı, vatandaşlar serinlemenin yolunu parklarda aradı

30 Haziran 2017 09:31


Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilerken, bugün ve hafta sonunda da sıcaklıkların 10 dereceye varan artışlar göstereceği bildirildi. Birçok şehirde olduğu gibi sıcak hava Bursalılara da serinlemenin yollarını arattı. Gün içinde serinlemek için kendilerini parklara atan vatandaşlar, 40 dereceyi bulan sıcaklıklarda çeşmelere akın etti. Botanik Park’a gezmeye gelen bir genç de köpeğini çeşmenin altına sokarak serinletmeye çalıştı.


İstanbul’dan Bursa’ya tatile geldiklerini belirten Yakup Karadoğan, “Sıcaklığa rağmen buranın bir çözümü var. Akşamları Uludağ’ın eteklerine çıkıyoruz. Evde durmak zaten hapishane gibi. Burada herkes çatılarda kalıyor. Çatı bile nefes alınmayacak şekilde ama yine de Bursa doğasıyla, yeşilliğiyle harika bir yer” dedi.


Özellikle hafta sonu sıcaklıkların rekor değerlere ulaşması beklenirken, en yüksek sıcaklığı Bursa’da 40 derecede seyredeceği bildirildi.




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