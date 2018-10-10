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Bursa'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 öğrenci hastanelik oldu.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 öğrenci hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre, kampüs içerisinde bulunan Hanımeli Öğrenci Yurdunda akşam yemeğinin ardından bazı öğrenciler mide bulantısı şikayetiyle revire gitti. Şikayetlerin artması üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlendikleri düşünülen öğrenciler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müşahede altına alındı. Serum takılan öğrenciler acil serviste bekledi. Öğrenciler acil servise sığmayınca hastane koridorlarındaki sandalyelerde oturup bekledi. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken öğrencilerin akşam yemeğinde makarna yedikleri öğrenildi.

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