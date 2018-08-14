Bursa’da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 1 ölü, 27 yaralı

Devrilen otobüste bulunan 1 öğrenci hayatını kaybederken, 27 öğrenci ise yaralandı. Otobüste sıkışan 5 öğrencinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa’da Uludağ’ı gezmeye giden öğrencileri taşıyan otobüs dönüş yolunda merkez Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesi’nde virajı alamayınca bariyerlerden aşağı devrildi. Otobüste bulunan öğrencilerden 1’i hayatını kaybederken, 27 öğrenci ise yaralandı. Yaralı öğrencilerden 22’si olay yerine gelen ambulanslarla civardaki hastanelere kaldırılırken, sıkışan 5 öğrencinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Çamlıca Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesiyle meydana gelen kazayı fark eden diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın büyük olması ve çok sayıda yaralı olduğunun öğrenilmesi üzerine itfaiye, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Arama Kurtarma (AKUT) ekipleri de olay yerine intikal etti. Yapılan çalışmalar neticesinde 22 yaralı ambulanslarla yakınlardaki hastanelere sevk edilirken 5 öğrencinin otobüste sıkıştığı öğrenildi. 1 öğrencinin de hayatını kaybettiği kazada sıkışan öğrencilerin kurtarılması için AKUT, NAK, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kazayı haber alan yaralı öğrencilerin yakınları ise hastanelere akın etti. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.