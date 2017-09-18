Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:11

Bursa’da okul trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi

Bursa’da, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk gününde servis araçlarının da trafiğe dahil olmasıyla trafikte yoğunluk yaşandı.

Bursa’da okul trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi

18 Eylül 2017 10:11

Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.


Yeni eğitim öğretim yılının bugün itibariyle başladığı Türkiye genelinde sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan öğrenciler, okul servisleri ile okullarının yolunu tuttu. Yaklaşık 600 bin öğrenci ve 33 bin dolayındaki öğretmenin ders başı yaptığı Bursa’da, özellikle şehrin ana arterlerinde trafik yoğunluğu da göze çarptı. Günde ortalama 165 bin aracın geçtiği İzmir yolu Acemler kavşağı ve Mudanya kavşağı arasında okulların açılmasıyla birlikte trafiğin yüzde 20 oranında arttığı bildirildi.


820 bin aracın kayıtlı olduğu Bursa’da, trafik yoğunluğunun azaltılması için emniyet mensupları da önlem aldı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Sürücüler de her gün sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun okulların açılmasıyla birlikte daha da arttığını ifade etti.



Vali Küçük: "Çocuklarımızı karanlığa koymayacağız"


Bursa Valisi İzzettin Küçük, daha önce okulların başlangıç saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:


“Çocuklarımızı karanlığa koymayacağız. Çiftli eğitim yapanlarda ilköğretim, yani ilk dört 08.00’de başlayacak. Ortaokul 07.30’da başlayacak. Tekli eğitimde 08.45-09.15 olacak. Hayırlı olsun. En erken 08.00 olacak. Tekli eğitim dediğim yüzde 70-75 okullar 08.45’te başlayacak. Trafiği de rahatlatmak anlamında böyle düşündük. Tekli eğitim olan okullarımız bizim yüzde 70 civarında. Çoğunda 08.45’te başlayacak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç