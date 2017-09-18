Bursa’da okul trafiği yoğunluğu havadan görüntülendi

Yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Yeni eğitim öğretim yılının bugün itibariyle başladığı Türkiye genelinde sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan öğrenciler, okul servisleri ile okullarının yolunu tuttu. Yaklaşık 600 bin öğrenci ve 33 bin dolayındaki öğretmenin ders başı yaptığı Bursa’da, özellikle şehrin ana arterlerinde trafik yoğunluğu da göze çarptı. Günde ortalama 165 bin aracın geçtiği İzmir yolu Acemler kavşağı ve Mudanya kavşağı arasında okulların açılmasıyla birlikte trafiğin yüzde 20 oranında arttığı bildirildi.

820 bin aracın kayıtlı olduğu Bursa’da, trafik yoğunluğunun azaltılması için emniyet mensupları da önlem aldı. Yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Sürücüler de her gün sabah saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun okulların açılmasıyla birlikte daha da arttığını ifade etti.

Vali Küçük: "Çocuklarımızı karanlığa koymayacağız"

Bursa Valisi İzzettin Küçük, daha önce okulların başlangıç saatlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Çocuklarımızı karanlığa koymayacağız. Çiftli eğitim yapanlarda ilköğretim, yani ilk dört 08.00’de başlayacak. Ortaokul 07.30’da başlayacak. Tekli eğitimde 08.45-09.15 olacak. Hayırlı olsun. En erken 08.00 olacak. Tekli eğitim dediğim yüzde 70-75 okullar 08.45’te başlayacak. Trafiği de rahatlatmak anlamında böyle düşündük. Tekli eğitim olan okullarımız bizim yüzde 70 civarında. Çoğunda 08.45’te başlayacak.”