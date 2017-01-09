Bursa’da okullar tatil olunca, çocuklar poşetle kayak keyfi yaptı

Bursa’da yoğun kar yağışı ve aşırı buzlanma sebebiyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, poşet ve kızaklarını alıp birbirleriyle yarıştı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri poşetlerle buz tutan Bursa sokaklarında kar üstünde kaymanın keyfini çıkarttı. Bazı çocuklar ise özel yaptırdıkları kızakları iple babalarına çektirerek buzlu ve karlı Bursa sokaklarının gezmenin tadını yaşadı. Çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Çocuklar, okulların tatil edilmesini değerlendirdiklerini ve çok mutlu olduklarını söylediler.

Öte yandan aşırı yağıştan dolayı çatıları karla kaplanan vatandaşlar çatılardaki karları kürekle temizledi.

Okulların 10 Ocak günü tatil olup olmayacağıyla ilgili Valilikten bir açıklama yapılmadı.