Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 14:30

Bursa’da okuyan Endonezyalı öğrenciler karda hatıra fotoğrafı çektirdi

Bursa’da okuyan Endonezyalı öğrenciler karda hatıra fotoğrafı çektirdi

08 Ocak 2017 14:30

Uludağ Üniversitesinde okuyan Endonazyalı öğrenciler hafta sonu yağan karın keyfini çıkartırken, hayatlarında nadir yaşadıkları ortamda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Endonezyalı gençler, yardım metre karda Tophane’deki Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile saat kulesini de fonda kullanarak ellerinde alev saçan maytaplarla değişik enstantaneler ortaya çıkarttılar. Bursa’da yaşamaktan çok mutlu olduklarını belirten Endonezyalı gençler, “Bursa’da kaldığımız zaman içerisinde ilk defa bu kadar çok kar yağdı. Her taraf bembeyaz olunca bizde bunu fırsat olarak görüp sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla değişik pozlardan bir albüm yaptık. Ayrıca alev saçan maytaplarla da değişik enstantaneler yaptık. Hem gece, hem kar hem de özel tasarlanmış fotoğraflar hayatımızda önemli bir hatıra olarak kalacak” dediler.
Tarihi güzellikleri sebebiyle Bursa’da çok değişik arka planlar bulduklarını belirten Endonezyalı öğrenciler, kendi ülkelerinde bu kadar çok kar yağmadığını belirterek, “Sadece 5 bin metrelik bir dağımız var, kar oraya yağıyor. Onun için şehirlerde kar görmek pek mümkün olmuyor. Bursa’da ise kış aylarında bol kar var. Kar görmek için bazen Uludağ’a çıkıyoruz. Ancak bu hafta sonu kar tarihi mekanları da kapladı. Onun için şehir içinde
kalarak değişik mekanları fotoğrafladık” dediler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
1
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Yoğun Kar Yağışı
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç