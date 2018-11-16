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Bursa'da ölümüne yolculuk kameralara yansıdı

Bursa’da insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüste bir çocuğun kapıdan sarkarak okula gitmesi yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'da insanların balık istifi yolculuk ettiği minibüste bir çocuğun kapıdan sarkarak okula gitmesi yürekleri ağızlara getirdi.


Bursa'nın Gürsu semtinde seyreden bir minibüs görenlere pes dedirtti. İnsanların balık istifi yolculuk ettiği minibüste sırtında okul çantası olan bir çocuğun kapıdan sarkarak okula gitmesi ise yürekleri ağza getirdi. Tepki toplayan görüntüler Gürsu ilçesinde çekildi. Görüntülerde sabah saatlerinde seyreden minibüste kapıdan sırt çantalı sarkan çocuk faciya davetiye çıkardı. Öğrencinin kapıdan sarktığını görenler ise minibüs şoförüne tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

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