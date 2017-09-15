Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 10:55

Bursa’da organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Bursa’da organlarıyla 3 kişiye umut oldu

15 Eylül 2017 10:55


Bursa Kamu Hastaneleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu 3 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 40 yaşındaki Z.O’nun beyin ölümü gerçekleşti.


Hastane yetkilileri, Z.O’nun ailesiyle organ bağışıyla ilgili görüşme yaptı. Ailenin olumlu cevap vermesi üzerine, karaciğer ve böbrekler başarılı bir operasyonla alındı.


Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op.Dr. Nurhan Çelik, ölen kişiye Allah’tan rahmet dilerken, bağışta bulunan aileye teşekkür etti.


Organ bağışının önemli olduğunu belirten Çelik, ’’Böbreklerden biri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası Organ Nakli Merkezinde sıra bekleyen bir hastamıza, diğer böbrek ve karaciğer özel bir hastanede organ bekleyen 2 hastaya nakledildi" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç