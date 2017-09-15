Bursa’da organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu 3 gün önce Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 40 yaşındaki Z.O’nun beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Z.O’nun ailesiyle organ bağışıyla ilgili görüşme yaptı. Ailenin olumlu cevap vermesi üzerine, karaciğer ve böbrekler başarılı bir operasyonla alındı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Op.Dr. Nurhan Çelik, ölen kişiye Allah’tan rahmet dilerken, bağışta bulunan aileye teşekkür etti.

Organ bağışının önemli olduğunu belirten Çelik, ’’Böbreklerden biri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Hizmet Binası Organ Nakli Merkezinde sıra bekleyen bir hastamıza, diğer böbrek ve karaciğer özel bir hastanede organ bekleyen 2 hastaya nakledildi" dedi.