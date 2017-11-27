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27 Kasım 2017 18:44

Bursa’da ortak alan anlaşmazlığında kan aktı

Bursa’nın İznik ilçesinde iki ailenin karıştığı kavgada kan aktı.

Bursa’da ortak alan anlaşmazlığında kan aktı

27 Kasım 2017 18:44


Olay, akşam saatlerinde Yeşilcami Mahallesi Zafer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oturdukları apartmanın ortak kullanım alanı hususunda mahkemelik olan U. ve K. aileleri, akşam saatlerinde yine tartışmaya başladı. Her iki aile arasında başlayan sözlü tartışma taşlı sopalı kavgaya döndü. Yaşanan arbedede S.K. (58) ve oğlu S.K. (26), kafalarından aldıkları darbeyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik tedbiri alırken, kavgada yaralanan baba-oğul 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kavgaya karışan diğer aile fertleri A.U. (41), eşi F.U. (35) ve S.K. (42), ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




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